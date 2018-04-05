Hem puan hem para

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Rıza Çalımbay'ın gelişi ile 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seriyle yeniden zirve yarışına ortak olurken, ardından yaşadığı 8 maçlık 'kara dönemde' tüm umutlarını kaybetti. Bunun, kasaya faturası da ağır oldu. Karadeniz ekibi, Karabük maçıyla başlayan düşüş döneminde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 2 yenilgi 5 de beraberlik alıp, kaybettiği 16 puanla zirveden koptu.

14.3 MİLYON KASADA

Bu tablonun maddi faturası ise tam 12 milyon TL oldu. Ligde galibiyete 2.3 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL prim veriliyor. Fırtına son 11 maçta 14.3 milyon TL aldı.