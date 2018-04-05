Hem puan hem para
Son 11 maçta sadece 3 kez kazanabilen Trabzonspor, hem zirveden koptu hem TFF’nin galibiyet başına verdiği 2.3 milyon TL (18.4 milyon TL) gelirden oldu
Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Rıza Çalımbay'ın gelişi ile 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seriyle yeniden zirve yarışına ortak olurken, ardından yaşadığı 8 maçlık 'kara dönemde' tüm umutlarını kaybetti. Bunun, kasaya faturası da ağır oldu. Karadeniz ekibi, Karabük maçıyla başlayan düşüş döneminde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 2 yenilgi 5 de beraberlik alıp, kaybettiği 16 puanla zirveden koptu.
14.3 MİLYON KASADA
Bu tablonun maddi faturası ise tam 12 milyon TL oldu. Ligde galibiyete 2.3 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL prim veriliyor. Fırtına son 11 maçta 14.3 milyon TL aldı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:57
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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