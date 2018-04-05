Hem puan hem para – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Hem puan hem para

    Hem puan hem para

    Son 11 maçta sadece 3 kez kazanabilen , hem zirveden koptu hem ’nin galibiyet başına verdiği 2.3 milyon TL (18.4 milyon TL) gelirden oldu

    Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında 'ın gelişi ile 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seriyle yeniden zirve yarışına ortak olurken, ardından yaşadığı 8 maçlık 'kara dönemde' tüm umutlarını kaybetti. Bunun, kasaya faturası da ağır oldu. ekibi, maçıyla başlayan düşüş döneminde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 2 yenilgi 5 de beraberlik alıp, kaybettiği 16 puanla zirveden koptu.

    14.3 MİLYON KASADA
    Bu tablonun maddi faturası ise tam 12 milyon TL oldu. Ligde galibiyete 2.3 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL prim veriliyor. Fırtına son 11 maçta 14.3 milyon TL aldı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
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