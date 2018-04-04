Sosa’dan öz eleştiri – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’dan öz eleştiri

    <a href="/index/sosa?id=0587fc5c-303e-4422-aaab-56bb8c2987f0" class="" rel="tag">Sosa</a>’dan öz eleştiri

    “Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Yoksa kötü oynadığımı düşünmüyorum. için daha fazlasını yapmak istiyorum”

    Fırtına'nın yıldızı , performansından memnun olmadığını belirtti. Şu anki performansından mutlu olmadığına dikkat çeken 32 yaşındaki tangocu, "Yanlış anlaşılmak istemem. Kötü olduğum veya takım olarak kötü olduğumuz anlamına gelmesin. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim" dedi.

    DAHA İYİ OLMALIYIM
    şöyle devam etti: " ne kazanmış olursanız olun hep bir adım sonrası vardır. Bunu isteyen biri olarak kendi performansımdan memnun değilim ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü olduğumu düşünmüyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum. için daha fazlasını yapmak istiyorum."

    GENÇLERİN GELECEKLERİ PARLAK
    Takımdaki genç oyuncuları da değerlendiren Sosa, şu görüşleri paylaştı: "Yusuf ve Abdülkadir, Türkiye ve Avrupa çapında konuşulan, yetenekli futbolcular. Önemli bir gelecekleri var. Genç oyuncularımızla elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Neleri yapmaları ve yapmamaları gerektiğini anlatıyorum. Bazılarını dinliyorlar, bazılarını ise dinlemiyorlar."
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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