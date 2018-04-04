Sosa’dan öz eleştiri
“Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Yoksa kötü oynadığımı düşünmüyorum. Takımım için daha fazlasını yapmak istiyorum”
DAHA İYİ OLMALIYIM
Sosa şöyle devam etti: "Futbolda ne kazanmış olursanız olun hep bir adım sonrası vardır. Bunu isteyen biri olarak kendi performansımdan memnun değilim ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kötü olduğumu düşünmüyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum. Takımım için daha fazlasını yapmak istiyorum."
GENÇLERİN GELECEKLERİ PARLAK
Takımdaki genç oyuncuları da değerlendiren Sosa, şu görüşleri paylaştı: "Yusuf ve Abdülkadir, Türkiye ve Avrupa çapında konuşulan, yetenekli futbolcular. Önemli bir gelecekleri var. Genç oyuncularımızla elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Neleri yapmaları ve yapmamaları gerektiğini anlatıyorum. Bazılarını dinliyorlar, bazılarını ise dinlemiyorlar."
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
-
Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
-
Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
-
Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
Sosa’dan öz eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.