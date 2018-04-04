Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor

    Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor

    TRABZONSPOR, 'in 28'inci haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.

    Galatasaray mağlubiyetinin ardından, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kayserispor'u yenerek Avrupa Kupalarına katılma yolunda fırsat elde etmeyi hedefleyen Trabzonspor, günün ilk antrenmanını 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunanlardan Esteban katılmazken, Burak, Bero, N'Doye ve Castillo da çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması, dayanıklılık koşusu ve dar alanda maç yapıldı.

    Ligde, Trabzonspor'da Başakşehir maçı sonrasındaki idmanda sol dizinden sakatlanan ve 1 aydır takımla çalışamayan Fabian Castillo da çalışmanın son kısmında takımına eşlik etti.

    Öte yandan ilköğretim öğrencileri de idmana gelerek takıma moral verdi, futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:43
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