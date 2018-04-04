Çalımbay ile ortalama 1.73 – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Çalımbay ile ortalama 1.73

    Çalımbay ile ortalama 1.73

    Fırtına, yönetiminde 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 33 puan elde etti.

    Fırtına, yönetiminde 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 33 puan elde etti. Çalımbay ile 1.73 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın ikinci yarıda çöküş yaşadı.

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    Bordo-mavili takım, sezona başladığı teknik direktör ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1.12 puan ortalamasında kalmıştı. ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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