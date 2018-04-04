Çalımbay ile ortalama 1.73
Fırtına, Rıza Çalımbay yönetiminde 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 33 puan elde etti.
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Bordo-mavili takım, sezona başladığı teknik direktör Ersun Yanal ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1.12 puan ortalamasında kalmıştı. Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:06
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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