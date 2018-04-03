Hayal kırıklığı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Hayal kırıklığı

    Hayal kırıklığı

    Şampiyonluk hedefinden kopan, Türkiye Kupası'ndan elenen Fırtına'da Avrupa kupalarına katılma şansının da darbe yemesi moralleri iyice bozdu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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