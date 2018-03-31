Sakin ol Uğur tribünleri duyma – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Sakin ol Uğur tribünleri duyma

    Sakin ol Uğur tribünleri duyma

    altyapısından yetişmesine rağmen sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydiği her maçta tepkilere maruz kalan Uğur Demirok'a teknik direktör 'dan özel uyarı

    Başarılı stoperle bire bir görüşen deneyimli hocanın, "Tribünleri duyma, sadece oyununa odaklan. Hata yapma lüksümüz yok. Sakın kendini kaybedip bizi zor durumda bırakma" telkinlerinde bulunduğu belirtildi. Uğur'un da "Merak etmeyin hocam" cevabını verdiği belirtildi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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