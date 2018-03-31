Sakin ol Uğur tribünleri duyma

Galatasaray altyapısından yetişmesine rağmen sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydiği her maçta tepkilere maruz kalan Uğur Demirok'a teknik direktör Rıza Çalımbay'dan özel uyarı

Başarılı stoperle bire bir görüşen deneyimli hocanın, "Tribünleri duyma, sadece oyununa odaklan. Hata yapma lüksümüz yok. Sakın kendini kaybedip bizi zor durumda bırakma" telkinlerinde bulunduğu belirtildi. Uğur'un da "Merak etmeyin hocam" cevabını verdiği belirtildi.