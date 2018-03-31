Burak, Gomis’i geride bıraktı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Burak, ’i geride bıraktı

    Burak, Gomis’i geride bıraktı
    GOL krallığı yarışında 20 golle, Bafetimbi Gomis'i (25 gol) takip eden Burak Yılmaz, Fransız yıldızı verimlilikte geride bıraktı. Burak'ın bu sezon attığı goller Trabzonspor'a doğrudan 15 puan kazandırdı. 'in attığı goller ise sadece 3 puana direkt etki etti, diğer golleri sadece skoru artırdı. İki oyuncu yarın rakip olacak.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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