Dış saha kralı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Dış saha kralı

    Dış saha kralı

    deplasmanda oynadığı son 8 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

    Pazar günü ezeli rakibi 'la TT Stadı'nda karşılaşacak 'un deplasman performansı dikkat çekiyor. Ligde 42 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 8 maçta kaybetmedi. Bu periyotta 4 beraberlik ve 4 galibiyet alarak 16 puan toplayan Fırtına'nın bu istatistikleri derbi öncesi umutları da artırdı. , G.Birliği, gibi ligin ateş hattında yer alan ekiplerine ve de 'a karşı sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer; Akhisar, Alanya, ve gibi zorlu deplasmanlardan ise 3 puanla döndü.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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