N’Doye iple çekiyor
Bugüne kadar G.Saray’a karşı oynadığı 3 maçta 3 gol atmayı başaran 33 yaşındaki Senegalli forvet, pazar günü bu geleneği sürdürmek istiyor
Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Galatasaray'la oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanırken, bu maçlara damga vuran isim aynıydı: Dame N'Doye... 3 kritik mücadelede attığı 3 golle yıldızlaşan Senegalli forvet, pazar günkü 90 dakikayı yine iple çekiyor. İdmanlarda oldukça iyi çalışan N'Doye ile teknik direktör Rıza Çalımbay da yakından ilgileniyor. Oyuncusuyla sık sık özel görüşen başarılı hoca, beklentilerini aktarıyor. Burak Yılmaz ile derbiye başlamayı planlayan 54 yaşındaki hoca, Türk Telekom Stadı'nda ikinci yarıda hücum silahı olarak N'Doye'u oyuna sokmayı düşünüyor. 33 yaşındaki oyuncusundan sezon genelinde sol kanatta da fazlasıyla yararlanan Çalımbay, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
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Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
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