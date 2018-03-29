N’Doye iple çekiyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    N’Doye iple çekiyor

    N’Doye iple çekiyor

    Bugüne kadar G.Saray’a karşı oynadığı 3 maçta 3 gol atmayı başaran 33 yaşındaki Senegalli forvet, pazar günü bu geleneği sürdürmek istiyor

    Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 'la oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanırken, bu maçlara damga vuran isim aynıydı: Dame N'Doye... 3 kritik mücadelede attığı 3 golle yıldızlaşan Senegalli forvet, pazar günkü 90 dakikayı yine iple çekiyor. İdmanlarda oldukça iyi çalışan N'Doye ile teknik direktör da yakından ilgileniyor. Oyuncusuyla sık sık özel görüşen başarılı hoca, beklentilerini aktarıyor. ile derbiye başlamayı planlayan 54 yaşındaki hoca, Stadı'nda ikinci yarıda hücum silahı olarak N'Doye'u oyuna sokmayı düşünüyor. 33 yaşındaki oyuncusundan sezon genelinde sol kanatta da fazlasıyla yararlanan Çalımbay, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.


    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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