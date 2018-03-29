Castillo’nun psikolojisi bozuk – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ’nun psikolojisi bozuk

    Castillo’nun psikolojisi bozuk

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , takımdan ayrı çalışıyor.

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , takımdan ayrı çalışıyor. Ancak 25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanadın psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediği ve tedavi sürecinin bir süre daha uzamasının gündemde olduğu belirtildi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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