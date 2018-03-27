Yolda yürürken feci ölüm! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Yolda yürürken feci ölüm!

    Yolda yürürken feci ölüm!

    'un alt yapısında 6 yıl kaleci antrenörlüğü yapan (55) kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

    'un alt yapısında 6 yıl kaleci antrenörlüğü yapan (55) kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet eden Yıldırım, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yıldırım; İdman Ocağı'nda kalecilik de yaptı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:55
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