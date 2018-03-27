"Rio sahili ile yarışır" – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    " sahili ile yarışır"

    "Rio sahili ile yarışır"
    Gençlik ve Spor eski genel müdürü , 'un kurtuluşu için kendi çocuklarına güvenmesi ve 'i geri getirmesi gerektiğini söyledi. Atalay, " tam bir futbolcu fabrikası. sahilleri ile yarışacak potansiyeli var. Şenol Güneş gibi hocanız da varsa, geri getirmek zorundasınız" dedi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
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