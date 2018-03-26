Sol bek ona teslim – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bek ona teslim

    Sol bek ona teslim

    Bordo-mavili takıma artık tamamen uyum sağlayan , derbisinde de ilk 11'de forma giyecek.

    Bordo-mavili takıma artık tamamen uyum sağlayan , derbisinde de ilk 11'de forma giyecek. bekte son maçlarda oynadığı futbolla güven veren Çek futbolcu, 'ın gözdeleri arasında yer alıyor. Novak, Galatasaray'ın sağ kanattan Feghouli ile geliştireceği akınlara set çekecek.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sol bek ona teslim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN