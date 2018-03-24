İlk kez 3’te 3 yapmak istiyor
Fırtına, G.Saray'ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek.
Fırtına, G.Saray'ı devirerek 2018 yılında ilk kez 3 maç üst üste kazanmanın mücadelesini verecek. Geçen yılın son dönemlerinde art arda 5 karşılaşmayı kazandıktan sonra yeni yıla ilk 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü başlayan Karadeniz ekibi, TM Akhisar ve EY Malatyaspor sınavının ardından 3'te 3 yapmaya çalışacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
-
Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
İlk kez 3’te 3 yapmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.