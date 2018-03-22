Onazi beklentisi
Sezon başında İngiltere’ye transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Trabzonspor yönetimi, Dünya Kupası sonrası 10 milyon euro’luk teklif bekliyor
Karadeniz ekibinin Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, ülkesinin milli takım kampına katıldı. Onazi, burada yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nda çok başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandığını belirterek, "Sezon sonuna kadar takımımda sürekli oynamaya çalışıyorum. Bir dönem oynamamıştım ancak şu an her şey yolunda. Dünya Kupası'nda herkese eski günlerine dönen bir Nijerya izlettirmek istiyoruz. Potansiyelimiz müthiş" dedi.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Bordo-mavili yönetim sezon başında İngiltere'ye transferi son anda yatan Onazi'nin, Dünya Kupası performansını bekliyor. Yönetim, birçok talibi bulunan 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro seviyelerinde teklif gelirse değerlendirecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
-
F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
-
Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
-
"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
Onazi beklentisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.