Onazi beklentisi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Onazi beklentisi

    Onazi beklentisi

    Sezon başında ’ye transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız için yönetimi, sonrası 10 milyon euro’luk teklif bekliyor

    ekibinin Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, ülkesinin milli takım kampına katıldı. Onazi, burada yaptığı açıklamada, 'nda çok başarılı sonuçlar elde edeceklerine inandığını belirterek, "Sezon sonuna kadar takımımda sürekli oynamaya çalışıyorum. Bir dönem oynamamıştım ancak şu an her şey yolunda. 'nda herkese eski günlerine dönen bir izlettirmek istiyoruz. Potansiyelimiz müthiş" dedi.

    BİRÇOK TALİBİ VAR
    Bordo-mavili yönetim sezon başında 'ye transferi son anda yatan Onazi'nin, Dünya Kupası performansını bekliyor. Yönetim, birçok talibi bulunan 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro seviyelerinde teklif gelirse değerlendirecek.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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