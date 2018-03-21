Avrupa umudu sürüyor – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    umudu sürüyor

    <a href="/index/avrupa?id=d34d906b-ef3c-4435-abb8-bf3ee125cab7" class="" rel="tag">Avrupa</a> umudu sürüyor

    Karadeniz ekibi, 'de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından kupalarına katılma umutlarını artırdı.

    Karadeniz ekibi, 'de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen bordo-mavili takım 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Teknik direktör 'ın hedefi kupalarına katılmak.


    ONUR: HEDEFİMİZ 8'DE 8
    Fırtına'nın kaptanı Onur, art arda gelen Akhisarspor ve Malatyaspor galibiyetleri sonrasında takımın öz güveninin tekrardan yerine geldiğini vurguladı. Onur, "İlk 5'te olmak istiyoruz. Hedefimiz kalan 8 maçı da kazanmak" ifadesini kullandı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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