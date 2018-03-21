Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen bordo-mavili takım 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupalarına katılmak.



ONUR: HEDEFİMİZ 8'DE 8

Fırtına'nın kaptanı Onur, art arda gelen Akhisarspor ve Malatyaspor galibiyetleri sonrasında takımın öz güveninin tekrardan yerine geldiğini vurguladı. Onur, "İlk 5'te olmak istiyoruz. Hedefimiz kalan 8 maçı da kazanmak" ifadesini kullandı.