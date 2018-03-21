Avrupa umudu sürüyor
Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı.
Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig'de aldığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen bordo-mavili takım 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
ONUR: HEDEFİMİZ 8'DE 8
Fırtına'nın kaptanı Onur, art arda gelen Akhisarspor ve Malatyaspor galibiyetleri sonrasında takımın öz güveninin tekrardan yerine geldiğini vurguladı. Onur, "İlk 5'te olmak istiyoruz. Hedefimiz kalan 8 maçı da kazanmak" ifadesini kullandı.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:27
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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