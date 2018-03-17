Dolu tribünler stres yapıyor! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Dolu tribünler stres yapıyor!

    Dolu tribünler stres yapıyor!
    Mini Yorum / Yunus EMRE SEL: 'UN dış sahadaki istikrarını iç sahaya yansıtamamasının ardında birçok neden olabilir. Ama bence en önemlisi, takımın kırılgan bir yapıda olması. Yani dolu tribünler önünde daha stresli ve agresif bir tavır sergilemesi. Bunun önüne geçmek için bir galibiyet alınması şart. İyi futbol tabi ki önemli ancak bazen sadece kazanmak için mücadele etmek ve ona da odaklanmak gerekiyor. Akhisarspor karşısında alınan galibiyet sonrası, 'nın da mağlup edilmesi durumunda Trabzonspor için işlerin kısa süreliğine de olsa yola girebileceğini söyleyebiliriz.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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