Dolu tribünler stres yapıyor!
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:22
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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