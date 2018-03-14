Jose Sosa’dan Mina için mesaj – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’dan Mina için mesaj

    <a href="/index/jose-sosa?id=eb64eafa-0fae-4642-b45b-910eedb02092" class="" rel="tag">Jose Sosa</a>’dan Mina için mesaj
    'da düşen jette hayatını kaybeden eski asbaşkanı Hüseyin Başaran'ın kızı için Sosa mesaj yayınladı. Arjantinli 10 numara, "'a ilk geldiğimde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları 'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu" ifadesini kullandı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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