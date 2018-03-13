Kadroda sürpriz yok – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Kadroda sürpriz yok

    Kadroda sürpriz yok
    Fırtına'nın hocası , sakatlığı bulunan Bero, Durica, Castillo, Esteban, Mustafa, Kamil ve Abdülkadir ile kart cezalısı olan Hubocan'ın yokluğunda beklenen kadroyu sahaya sürdü. Stoperde Uğur'un yanında Okay'a şans veren 54 yaşındaki hoca, orta sahada ise Kucka-Onazi ikilisini görevlendirdi. Çalımbay, Abdülkadir'in yokluğunda ise Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de görevlendirdi. derbisinde cezalı olan Burak da dün geri döndü.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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