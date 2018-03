Takım revire döndü

Fırtına'da Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Karadeniz ekibinde 7 oyuncu sakatlığı, Hubocan ise kart cezalısı olduğu için bugün yok. Hafta başından itibaren birçok antrenmana sağ arka adalesindeki çekme nedeniyle katılamayan Abdülkadir, son çalışmada da ağrıları devam edince Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı. Ayrıca yine omzundan sakatlanan Kamil Ahmet de kadrodan çıkarıldı.

SAMİ CAN KADRODA

Sakat lıkları nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak Bero, Durica, Mustafa, Esteban ve Castillo'yla birlikte toplam 7 oyuncu bugünkü maç kadrosunda yer almadı. Bu nedenle hafta içerisinde profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncu Sami Can, 19 kişilik kafileye dahil edildi.



19 yaşında olan Sami Can 1.87 boyunda ve sol bekte görev yapıyor.