Takım revire döndü
Akhisar maçı öncesi Abdülkadir ve Kamil Ahmet sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Fırtına’da 7 futbolcu sakat, Hubocan da cezası nedeniyle bugün yok
Fırtına'da Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Karadeniz ekibinde 7 oyuncu sakatlığı, Hubocan ise kart cezalısı olduğu için bugün yok. Hafta başından itibaren birçok antrenmana sağ arka adalesindeki çekme nedeniyle katılamayan Abdülkadir, son çalışmada da ağrıları devam edince Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı. Ayrıca yine omzundan sakatlanan Kamil Ahmet de kadrodan çıkarıldı.
SAMİ CAN KADRODA
Sakat lıkları nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak Bero, Durica, Mustafa, Esteban ve Castillo'yla birlikte toplam 7 oyuncu bugünkü maç kadrosunda yer almadı. Bu nedenle hafta içerisinde profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncu Sami Can, 19 kişilik kafileye dahil edildi.
19 yaşında olan Sami Can 1.87 boyunda ve sol bekte görev yapıyor.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:10
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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