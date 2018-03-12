Takım revire döndü – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Takım revire döndü

    Takım revire döndü

    Akhisar maçı öncesi Abdülkadir ve sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. ’da 7 futbolcu sakat, da cezası nedeniyle bugün yok

    'da Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. ekibinde 7 oyuncu sakatlığı, ise kart cezalısı olduğu için bugün yok. Hafta başından itibaren birçok antrenmana sağ arka adalesindeki çekme nedeniyle katılamayan Abdülkadir, son çalışmada da ağrıları devam edince Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı. Ayrıca yine omzundan sakatlanan de kadrodan çıkarıldı.

    SAMİ CAN KADRODA
    Sakat lıkları nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak Bero, Durica, Mustafa, Esteban ve Castillo'yla birlikte toplam 7 oyuncu bugünkü maç kadrosunda yer almadı. Bu nedenle hafta içerisinde profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncu , 19 kişilik kafileye dahil edildi.

    19 yaşında olan Sami Can 1.87 boyunda ve sol bekte görev yapıyor.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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