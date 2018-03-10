Trencin kulübünden Bero açıklaması – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    kulübünden Bero açıklaması

    Trencin kulübünden Bero açıklaması

    kulübü başkanı : "'a yardımcı olmak istiyoruz."

    kulübü başkanı : "'un başına gelenlere üzüldük. Matus Bero transferiyle ilgili tüm ödemeleri yaptıklarına dair bilgiyi ile paylaşacağız. Bu konuda kendilerine yardımcı olmak isteriz ancak bunun dışında elimizden bir şey gelir mi bilmiyorum. Bizi asıl şaşırtan Trabzonspor'un daha yüksek meblağlardaki taksitlerini ödemiş olmasına rağmen, sadece 250 bin euro olan bu son taksidi geciktirmesi oldu. Bize borçları kalmadı ama sanırım ödeme takvimine uymadıkları için FIFA bu süreci başlattı."

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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