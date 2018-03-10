Trencin kulübünden Bero açıklaması
Trencin kulübü başkanı Robert Rybnicek: "Trabzonspor'a yardımcı olmak istiyoruz."
Trencin kulübü başkanı Robert Rybnicek: "Trabzonspor'un başına gelenlere üzüldük. Matus Bero transferiyle ilgili tüm ödemeleri yaptıklarına dair bilgiyi FIFA ile paylaşacağız. Bu konuda kendilerine yardımcı olmak isteriz ancak bunun dışında elimizden bir şey gelir mi bilmiyorum. Bizi asıl şaşırtan Trabzonspor'un daha yüksek meblağlardaki taksitlerini ödemiş olmasına rağmen, sadece 250 bin euro olan bu son taksidi geciktirmesi oldu. Bize borçları kalmadı ama sanırım ödeme takvimine uymadıkları için FIFA bu süreci başlattı."
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:34
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 1
Yorum
gs yasını ıcerde kullanmak lazım acılır sınan da aynı sekılde bu sene gs sampıyon
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