Trencin kulübünden Bero açıklaması

Trencin kulübü başkanı Robert Rybnicek: "Trabzonspor'un başına gelenlere üzüldük. Matus Bero transferiyle ilgili tüm ödemeleri yaptıklarına dair bilgiyi FIFA ile paylaşacağız. Bu konuda kendilerine yardımcı olmak isteriz ancak bunun dışında elimizden bir şey gelir mi bilmiyorum. Bizi asıl şaşırtan Trabzonspor'un daha yüksek meblağlardaki taksitlerini ödemiş olmasına rağmen, sadece 250 bin euro olan bu son taksidi geciktirmesi oldu. Bize borçları kalmadı ama sanırım ödeme takvimine uymadıkları için FIFA bu süreci başlattı."