Trabzonspor'da Akigo mesaisi sürdü – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'da Akigo mesaisi sürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Akigo mesaisi sürdü

    'in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan ve tedavileri süreni Castillo, Durica, ve Esteban katılmadı. Abdulkadir Ömür ise takımda ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top, çok pas ve dar alanda taktik çalışması yaptı. Bordo-mavililer yarın Trabzon'da son çalışmasını yaptıktan sonra şehirden ayrılacak.

    Yolculuk yarın
    , deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını yarın Trabzon'da tamamladıktan sonra yarın 'e hareket edecek. Bordo-mavililer yarın 'nde yapacağı antrenmanla zorlu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak. 11 Mart Pazar günü saat 13.30'da 'e hareket edecek. Buradan 'ya geçecek.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:41
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