Trabzonspor'da Akigo mesaisi sürdü
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Yolculuk yarın
Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın Trabzon'da tamamladıktan sonra yarın İzmir'e hareket edecek. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla zorlu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak. 11 Mart Pazar günü saat 13.30'da İzmir'e hareket edecek. Buradan Manisa'ya geçecek.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:41
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Trabzonspor'da Akigo mesaisi sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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