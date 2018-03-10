Akhisar ters geliyor
Şansının pek tutmadığı Ege ekibi ile oynadığı maçların öncesinde ve sonrasında Trabzonspor’da iki başkan ve üç teknik direktör gitti. Fırtına, Akhisar’ı 11 karşılaşmada 3 kez mağlup edebildi
SPOR Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi önünde arzu ettiği sonuçları alamazken, Akhisarspor maçları sonrasında takımda 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı ve kulüpte bir kez genel kurul kararı alındı. Ligin ilk yarısında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden Fırtına, 2012- 2013'ten bu yana olmak üzere 6 sezondur ligde mücadele eden Ege temsilcisiyle 11 karşılaşma yaparken sadece 3 maçta galip geldi.
ŞENER DE GİTMİŞTİ
Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor'u 5 kez yendi. Bordo- mavililer bu periyotta 15 gol atarken, 21 gol yedi. Karadeniz ekibinin, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun 28. haftasında Akhisar deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı ve görevini bıraktı. Fırtına'da, Akhisar maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. 2013-2014'ün 20. haftasında 4-2 kaybedilen maç sonrası Akçay, 2014-15'in 8. haftasında 1-1 biten maç sonrası Halilhodzic ve bu sezon 6-1'lik kayıp sonrası da Yanal gitti.
Sadece bir defa kazanabildi
2018 yılında oynadığı 7 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, sahadan 5 kez beraberlikle ve bir kez de mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 7 maçta 13 puan kaybı yaşayan Fırtına, ligde 7. sıraya kadar geriledi.
Kadroda 7 eski Trabzonlu var
Teleset Mobilya Akhisar'ın kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 7 futbolcu bulunuyor. Ege temsilcisinde Soner, Henrique, Mustafa, Olcan, Caner, Kadir ve Fatih bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı.
ŞENER DE GİTMİŞTİ
Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor'u 5 kez yendi. Bordo- mavililer bu periyotta 15 gol atarken, 21 gol yedi. Karadeniz ekibinin, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun 28. haftasında Akhisar deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı ve görevini bıraktı. Fırtına'da, Akhisar maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. 2013-2014'ün 20. haftasında 4-2 kaybedilen maç sonrası Akçay, 2014-15'in 8. haftasında 1-1 biten maç sonrası Halilhodzic ve bu sezon 6-1'lik kayıp sonrası da Yanal gitti.
Sadece bir defa kazanabildi
2018 yılında oynadığı 7 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, sahadan 5 kez beraberlikle ve bir kez de mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 7 maçta 13 puan kaybı yaşayan Fırtına, ligde 7. sıraya kadar geriledi.
Kadroda 7 eski Trabzonlu var
Teleset Mobilya Akhisar'ın kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 7 futbolcu bulunuyor. Ege temsilcisinde Soner, Henrique, Mustafa, Olcan, Caner, Kadir ve Fatih bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
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