Akhisarspor, Trabzonspor'a "ters" geliyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Akhisarspor, 'a "ters" geliyor

    Akhisarspor, <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a "ters" geliyor

    Spor Toto 'de 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , rakibi önünde arzu ettiği sonuçları alamazken, Akhisarspor maçları sonrasında takımda 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı ve kulüpte bir kez genel kurul kararı alındı.

    Ligin ilk yarısında maçında 6-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden , 2012-2013 sezondan bu yana olmak üzere 6 sezondur ligde mücadele eden Ege temsilcisiyle 11 karşılaşma yaparken sadece 3 maçta galip geldi. Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    Bordo-mavililer, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

    - Başkan Şener, devam etmedi
    Bordo-mavili ekibin, 'de 2012-2013 sezonunun 28. haftasında Akhisarspor deplasmanındaki yenilgisinin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı.

    Başkan Şener, Trabzonspor'un söz konusu sezonda deplasmandaki 1-0'lık yenilgisi sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaşırken mayıs ayı için olağanüstü genel kurul kararı alındı. Şener, genel kurulda aday olmayarak görevi bıraktı.

    - 3 teknik adam ayrıldı
    Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler , Vahid Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

    2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibine 4-2 yenilmesinin ardından , teknik direktörlük görevinden istifa etti. Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı Hami Mandıralı ile yola devam etti.

    Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise Ege temsilcisi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu maç, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in ligde çıktığı son karşılaşma oldu. Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren maçlarının ardından Vahid Halilhodzic, görevinden ayrıldı.

    Bordo-mavili ekip, bu sezon 8. haftada Medical Park Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek , göreve getirildi.

    - Kadrosunda 7 eski Trabzonsporlu
    Teleset Mobilya Akhisarspor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 7 futbolcu bulunuyor.

    Ege temsilcisinde Soner Aydoğdu, Paulo Henrique, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk, bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:42
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