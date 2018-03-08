Yükseliş bitti düşüş başladı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Yükseliş bitti düşüş başladı

    Yükseliş bitti düşüş başladı
    Ersun Yanal yönetiminde 2017- 18 sezonuna büyük umutlarla başlayan ancak ilk 8 haftada 9 puan alınması üzerine teknik direktör değişikliğine giden , teknik direktör Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakaladı ancak devamını getiremedi. Bordo-mavililer, 54 yaşındaki hoca yönetiminde ligde çıktığı ilk 8 maçta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, son 8 maçta yaşanan seri puan kayıplarıyla yarışın uzağında kaldı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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