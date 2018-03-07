Trabzonspor’un evde siftahı yok – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’un evde siftahı yok

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’un evde siftahı yok
    Fırtına, 2018'de evinde kazanamama serisini devam ettirdi. Bordo-mavililer, 'a da mağlup olarak evinde oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Karadeniz ekibi, evinde oynadığı maçlarda Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken; Başakşehir'e 1-0, 'a da 2-0 mağlup oldu. 'un bu periyotta savunmada yaptığı basit hatalar dikkat çekti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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