İlk kez yenildi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İlk kez yenildi

    İlk kez yenildi
    Bordo-mavili takımın hocası Rıza Çalımbay, üçüncü derbisinde ilk mağlubiyetini yaşadı. Çalımbay, Trabzonspor'un başında ilk derbisine Galatasaray sınavında çıkmıştı. Cimbom'u 2-1 yenmişti. Ardından Fenerbahçe derbisi 1-1 sonuçlanmıştı. Çalımbay önceki gün ilk derbi yenilgisiyle tanıştı. Karadeniz Fırtınası, evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybetti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:17
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