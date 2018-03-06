Rodallega boş geçti – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    boş geçti

    Rodallega boş geçti
    'un gol umudu Hugo , 64. dakikada Juraj Kucka'nın yerine oyuna dahil oldu. Kolombiyalı futbolcu önemli bir fırsat yakalayamadı. Rodallega kariyeri boyunca 'a 5 gol kaydetmişti. Dünkü mücadeleyi boş geçti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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