Olcay Şahan: "Taraftarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden Olcay Şahan, "Kontrol bizdeydi. Beşiktaş'ın fazla pozisyonu yoktu. Aslında biz daha iyi pozisyonlara girdik. Maçın sonuna doğru Beşiktaş pozisyonlarını iyi değerlendirdi ve galip geldiler. Burada iç sahada taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Şimdi acil olarak toparlanıp önümüzdeki maça bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR HER MAÇTA GALİP GELMEK İSTER"

Hedeflerle ilgili fazla söze gerek yok. Sonuçta bütün maçları kazanmak istiyoruz. Trabzonspor her maçta galip gelmek ister. O yüzden acil toparlanıp Akhisar maçına bakıp galip gelmeye bakacağız. Biz profesyonel futbolcuyuz. İşimizi yapmak zorundayız. Bizim önce kendimize bakmamız lazım. O yüzden şuanda Trabzonspor olarak kendimize bakıp, önümüzdeki Akhisar maçına bakacağız" dedi.



"O ANDA GOL YEMEMİZ, ŞANSIZLIK"

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geldiği için özel bir duygusu olabileceğini ifade eden Şahan, "Tabii ki Beşiktaş'tan geldiğim için özel bir duygum vardır ama sonuçta şu anda 3'üncü maçım Beşiktaş'a karşı. Normal her maça çıktığımız gibi, bu maça da çıktık. Futbol bir takım oyunu. Hocamız takdir etti. Daha ofansif oyuncular oyuna aldı çünkü galip gelmek istedik. O anda gol yememiz, şansızlık" diye konuştu.