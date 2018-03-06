Golü yedik ve çözüldük
Rıza Çalımbay iyi başladıkları maçta, ilk golü kalelerinde gördükten sonra disiplinden koptuklarını söyledi Deneyimli çalıştırıcı “Daha dikkatli olsak biz de öne geçebilirdik. Çok önemli 3 puanı evimizde verdik” dedi
Karadeniz Fırtınası, evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybederken teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonu üzgündü. Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi. Calımbay "Beşiktaş'ı orta sahada iyi tuttuk. İlk yarıda Talisca'yı kaçırdığımız pozisyon dışında ciddi bir hata yapmadık. Hücumda da rakip savunma arkasına doğru koşular yaptık ancak N'Doye bir poziyonda dikkatli olamadı. O topu kontrol edebilse maçın seyri de değişebilirdi" ifadelerini kullandı.
'TOPARLANMALIYIZ'
Rıza Çalımbay sözlerini şöyle tamamladı: "Alanyaspor'u yendikten sonra bir seri yakalamak istiyorduk. Beşiktaş galibiyeti bize büyük moral olacaktı. Ancak yaptığımız birkaç kritik hata yüzünden karşılaşmayı kaybettik. Avrupa Kupaları yolunda beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kritik 3 puanı kendi evimizde kaybetmemiz bizim için hiç iyi olmadı. Şimdi bir an önce toparlanmamız gerekiyor"
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:07
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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