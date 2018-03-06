Golü yedik ve çözüldük – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Golü yedik ve çözüldük

    Golü yedik ve çözüldük

    iyi başladıkları maçta, ilk golü kalelerinde gördükten sonra disiplinden koptuklarını söyledi Deneyimli çalıştırıcı “Daha dikkatli olsak biz de öne geçebilirdik. Çok önemli 3 puanı evimizde verdik” dedi

    Karadeniz Fırtınası, evinde 'a 2-0 kaybederken teknik direktör maç sonu üzgündü. Tecrübeli çalıştırıcı karşılaşmaya iyi başladıklarını söyledi. Calımbay "Beşiktaş'ı orta sahada iyi tuttuk. İlk yarıda 'yı kaçırdığımız pozisyon dışında ciddi bir hata yapmadık. Hücumda da rakip savunma arkasına doğru koşular yaptık ancak N'Doye bir poziyonda dikkatli olamadı. O topu kontrol edebilse maçın seyri de değişebilirdi" ifadelerini kullandı.

    'TOPARLANMALIYIZ'
    Rıza Çalımbay sözlerini şöyle tamamladı: "'u yendikten sonra bir seri yakalamak istiyorduk. Beşiktaş galibiyeti bize büyük moral olacaktı. Ancak yaptığımız birkaç kritik hata yüzünden karşılaşmayı kaybettik. Avrupa Kupaları yolunda beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kritik 3 puanı kendi evimizde kaybetmemiz bizim için hiç iyi olmadı. Şimdi bir an önce toparlanmamız gerekiyor"

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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