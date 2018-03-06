‘Castillo ile sorun yok’ – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ile sorun yok’

    ‘Castillo ile sorun yok’
    'da 'nun alacakları sebebiyle kulübe haciz yolladığı iddia ediliyordu. Ancak bordo- mavili yönetim bu iddiaları yalanladı. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen "Klasik menajer oyunları. Castillo ile hiçbir sorunumuz yok" dedi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Castillo ile sorun yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN