Tribünler heyecanlı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Tribünler heyecanlı

    Tribünler heyecanlı

    Bordo-mavili taraftarlar da bugünkü maçını bekliyor.

    Satışa çıkan biletler büyük oranda tükendi. Medical Park Stadı'nın bugün kapalı gişe olması bekleniyor. Trabzonspor taraftarı da heyecanla bu mücadeleye hazırlanıyor. Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında müthiş atmosfer oluşturan bordo-mavililer benzer hazırlıkları Beşiktaş için de yapıyor.

    Taraftara uyarı
    Yönetim dün resmi siteden bir açıklama yayınladı: "Meşale yakmak, konfeti, şu şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak, kötü tezahüratta bulunmak yasaktır. Kulübümüz daha önce ciddi oranda ceza ödemiştir. Tekrarı halinde bu cezalar daha da ağır hale gelecektir."
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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