Okay Yokuşlu: "Çok basit goller yedik" – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    : "Çok basit goller yedik"

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a>: "Çok basit goller yedik"

    Trabzonsporlu futbolcu , takımının 'a 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

    Sahada dengeli bir oyun olduğunu söyleyen Okay, " da iyi bir takım. Kendi sahamızda olmanın avantajını kullanmak isterdik. Çok basit goller yedik. Atan takımın kazanacağı bir mücadele oldu. Üzgünüz. Üst sıralara yaklaşmak için bir fırsattı. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanmak isterdik, olmadı. 'ı tebrik ediyorum" dedi.

    Performansını yükseltmek için neler yaptığı sorusuna yanıt veren Okay, "Kendi görevimi yapmaya çalışıyorum. Mevkim ne gerektiriyorsa, onu yapıyorum. Maçtan önce düşünüyorum ne yapmam lazım, takıma nasıl katkı sağlayabilirim diye. Bu şekilde çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.


    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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