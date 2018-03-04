Stephane M’bia Çin’den ayrıldı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Stephane M’bia ’den ayrıldı

    Stephane M’bia Çin’den ayrıldı
    Sevilla'dan bedelsiz transfer olduğu Tr ab - zonspor'da yarım sezon forma giyen Mbia, Ocak 2016'da kulübü Hebei China Fortune'a gitmişti. Kamerunlu orta saha oyuncusu, 2 yıl top koşturduğu Çin'deki macerasını bitirdi. M'bia sosyal medya hesabından sözleşmesini feshettiğini açıkladı
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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