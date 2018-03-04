Abdülkadir idmana çıkmadı – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Abdülkadir idmana çıkmadı

    Abdülkadir idmana çıkmadı
    , yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün 11.00'de sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa, Burak ile Castillo'nun yanı sıra önceki gün ayağına darbe alan Abdülkadir'in de tedbir amaçlı katılmadığı öğrenildi
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdülkadir idmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN