Yazıcı’yı çok beğeniyorum – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yazıcı’yı çok beğeniyorum

    Yazıcı’yı çok beğeniyorum
    'nin yıldız ismi , 'de sadece 'yı beğendiğini söyledi. Türk asıllı Alman oyuncu, "Türkiye'de en çok Yusuf Yazıcı'yı beğeniyorum. İnşallah çok iyi yerlere gelecek. Çok yetenekli bir futbolcu. 'u da beğeniyordum, Everton'a geldi. Aynı binada yaşıyoruz" dedi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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