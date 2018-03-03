Çubukçu galibiyet bekliyor – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    galibiyet bekliyor

    Çubukçu galibiyet bekliyor
    ASBAŞKAN Ahmet , ile sahalarında oynayacakları zorlu müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi. Çubukçu, "Ligin en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sezon Beşiktaş, ve ile yaptığımız maçları kaybetmedik. Aynı şekilde devam etmek ve yükselmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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