Başkan Usta destek istedi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Başkan Usta destek istedi

    Başkan Usta destek istedi

    camianın önde gelen isimleri ile toplantı yaptı. Kulübün maddi durumu görüşüldü

    Başkan , 'nde divan kurulları, eski yöneticiler ve camianın önde gelen isimleri ile yaptığı değerlendirme toplantısında destek istedi. Ekonomik konuların masaya yatırıldığı toplantıda, Usta kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kulübün ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğini toplantıya katılanlarla paylaşan başkanın, bu sürecin üzerinden ancak herkesin destek vermesiyle gelinebileceğine de vurgu yaptığı öğrenildi. Başkanın aralıktaki olağan genel kurula kadar yoğun çalışma planı yaptığı belirtildi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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