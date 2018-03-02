Trabzonspor’da kadro yine değişiyor – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ’da kadro yine değişiyor

    Trabzonspor’da kadro yine değişiyor

    Teknik Direktörü , ’in 24’üncü haftasında Pazartesi oynayacakları maçında kadroda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

    Bordo-mavililerde ligin 9'uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla göreve başlayan, çıktığı 15 maçta da sakat, cezalı ve oyuncuların form durumları nedeniyle sahaya farklı 11'ler süren teknik direktör , karşısında da kadroda değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adam, 'in 23'üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 'ın yokluğunda hücum hattında mecburi değişikliğe gidecek.

    HÜCUM VE SAVUNMADA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
    Burak Yılmaz'ın Beşiktaş karşısında oynayamayacak olması nedeniyle forvet hattında Dame N'Doye ile Hugo Rodallega arasında tercih yapacak olan Çalımbay'ın, ayrıca yine hücum hattında son oynanan Aytemiz Alanyapor karşılaşmasında 11'de görev yapan Olcay'ın yerine, 'ya şans verebileceği kaydedildi. Antrenmanlarda Beşiktaş'ın kanat organizasyonlarındaki etkinliğine dikkat eden deneyimli teknik adamın, sol bekte de Novak'ın yerine Kamil Ahmet'e, ayrıca stoperde Uğur'un yerine Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle riske edilmeyen ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Hubocan'a görev vermesi bekleniyor.

    ABDÜLKADİR İLE YUSUF'UN DERBİ HEYECANI
    Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan 'da genç oyunculardan Yusuf Yazıcı forma şansı bulması durumunda 9, Abdülkadir Ömür ise 4'üncü kez derbi heyecanı yaşayacak. Bordo-mavililerin alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Abdülkari Ömür bugüne kadar Trabzonspor'un ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı toplamda 3 maçta forma giydi, 2 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı ise A takım forması ile bordo-mavililerin ezeli rakiplerine karşı 8 maçta görev aldı, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Yusuf bu sezon 22 maçta 3'er gol ve asist, Abdülkadir ise forma giydiği 20 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:57
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