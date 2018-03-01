Yusuf Yazıcı coştu – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    coştu

    Yusuf Yazıcı coştu

    Fırtına'nın genç oyuncusu , dün idmanda attığı birbirinden şık gollerle dikkat çekti.

    21 yaşındaki 10 numara özellikle uzak mesafeden çok sert ve isabetli şutlar çekerken, derbisi öncesi de oynamaya hazır olduğunun sinyallerini verdi. Son haftalarda performansı eleştirilmesine rağmen Aytemiz maçında oyuna sonradan giren ve Dame N'Doye'la birlikte gidişatı değiştiren isimlerden olan Yusuf'un, Beşiktaş derbisinde de kendisine 11'de yer açmak için yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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