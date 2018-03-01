Fırtına'da deprem! Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı
Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:28
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Toplam 4
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TARAFTAR Trabzon yandı.
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Tekmeye kafa atarım
Toplam 2
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HB Kardeş hemen uçtu. Bayern maçında yapsaydın ya, galibiyet sonrası konuşmak kolay, her topçunun iniş çıkışı olacaktır,
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