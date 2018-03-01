Fırtına'da deprem! Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Fırtına'da deprem! Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı

    Fırtına'da deprem! Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı

    Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:28
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