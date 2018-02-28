Maestro – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Maestro

    Maestro
    Sezon başında Milan'dan transfer edilen her geçen gün takıma daha fazla sağlıyor. Arjantinli 10 numaranın oynadığı maçlarda Abdülkadir ile ortaya koyduğu performans ve uyum alkış alırken, bu durum en çok teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

    Her geçen gün üzerine daha da koyarak oynayan ve taraftarların da beğenisini toplayan Sosa'ya takım arkadaşları da maestro benzetmesi yapıyor. Kaptan Onur da Sosa'nın performansına övgüde bulunarak, "Sosa hem takıma hem bize müthiş bir uyum sağladı. Her geçen gün bu uyumu daha da artıyor. Katkısı zaten ortada" diye konuştu.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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