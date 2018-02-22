Şut bombardımanı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şut bombardımanı

    Şut bombardımanı

    ’un dünkü idman programında değişikliğe gidildi. Taktik antrenmanların süresi kısalırken şut çalışmasına ayrılan bölüm uzadı. Çalımbay gol atamayanları uyardı

    gol sorununa çare bulmak için antrenmanların taktik bölümünü kıstı, şut kısmının süresini çoğalttı. Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer dün ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çeyrek sahada çift kale maç yaptı. İdmanın önemli bir bölümü de şut çalışması için ayrıldı. Trabzonsporlu futbolcular, ve Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleleri şut bombardımanına tuttu. Çalımbay güzel gol atanlara motivasyon alkışı yaptırdı.

    EĞLENCELİ ANLAR
    Fırtınası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay, gol olmayan şutlar sonrası futbolcularını uyardı. Bir ara Juraj Kucka'nın şut çekeceği sırada kaleye Bero'nun geçmesi gülüşmelere neden oldu.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şut bombardımanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN