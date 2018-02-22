Şut bombardımanı
Trabzonspor’un dünkü idman programında değişikliğe gidildi. Taktik antrenmanların süresi kısalırken şut çalışmasına ayrılan bölüm uzadı. Çalımbay gol atamayanları uyardı
Rıza Çalımbay gol sorununa çare bulmak için antrenmanların taktik bölümünü kıstı, şut kısmının süresini çoğalttı. Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer dün ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çeyrek sahada çift kale maç yaptı. İdmanın önemli bir bölümü de şut çalışması için ayrıldı. Trabzonsporlu futbolcular, Onur Kıvrak ve Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleleri şut bombardımanına tuttu. Çalımbay güzel gol atanlara motivasyon alkışı yaptırdı.
EĞLENCELİ ANLAR
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay, gol olmayan şutlar sonrası futbolcularını uyardı. Bir ara Juraj Kucka'nın şut çekeceği sırada kaleye Bero'nun geçmesi gülüşmelere neden oldu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:02
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
Şut bombardımanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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