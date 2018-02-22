Şut bombardımanı

Rıza Çalımbay gol sorununa çare bulmak için antrenmanların taktik bölümünü kıstı, şut kısmının süresini çoğalttı. Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer dün ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çeyrek sahada çift kale maç yaptı. İdmanın önemli bir bölümü de şut çalışması için ayrıldı. Trabzonsporlu futbolcular, Onur Kıvrak ve Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleleri şut bombardımanına tuttu. Çalımbay güzel gol atanlara motivasyon alkışı yaptırdı.

EĞLENCELİ ANLAR

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay, gol olmayan şutlar sonrası futbolcularını uyardı. Bir ara Juraj Kucka'nın şut çekeceği sırada kaleye Bero'nun geçmesi gülüşmelere neden oldu.