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    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yüzleşme...

    Yüzleşme...
    Mini Yorum / Olcay Çakır: Trabzonspor yıllardır ücretlerini de bol bol ödemek koşuluyla birçok teknik adamdan "gerçeklerini" öğrendi... Tespitler dinledi... Pahalıya geliyor ama her defasında iş istisnasız hep o aşamaya geldi... Şimdilerde ise Rıza Çalımbay benzer şekilde tespitler yapıyor... İnceden inceden iğneliyor, gerçekleriniz bunlar bunlar diyor. Kibarlığı da elden bırakmadan... Sakin kalmaya gayret göstererek... Teknik adamların ortak özelliği aynı konulardan şikayet ediyor olmaları; ağız birliği yapmadıklarına göre, biraz öz eleştiri yapmamız gerekmiyor mu?
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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