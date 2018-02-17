Burak Yılmaz: Forma giymek istiyorum
Rıza Çalımbay'ın "Başakşehir karşısında oynamama ihtimali var" dediği 32 yaşındaki forvet, buna rağmen idmanlarda forma giyecekmiş gibi çalışırken attığı gollerle de "Hazırım" mesajını veriyor. Taktik antrenmanlarında oldukça istekli çalışan Burak'ın, Çalımbay ile de bir görüşme yaparak, "Bu maçta mutlaka oynamalıyım. Kendimi iyi hissediyorum. Takımımı zor gününde yalnız bırakmak istemiyorum" diyerek forma istediği belirlendi. Milli yıldız, sosyal medya hesabından da Başakşehir maçını sabırsızlıkla beklediği yönünde paylaşımlarda bulunuyor.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:46
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
Burak Yılmaz: Forma giymek istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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