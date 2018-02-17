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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    : Forma giymek istiyorum

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>: Forma giymek istiyorum
    Sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyen , Medipol Başakşehir maçında sahaya çıkmak için elinden geleni yapıyor.

    'ın "Başakşehir karşısında oynamama ihtimali var" dediği 32 yaşındaki forvet, buna rağmen idmanlarda forma giyecekmiş gibi çalışırken attığı gollerle de "Hazırım" mesajını veriyor. Taktik antrenmanlarında oldukça istekli çalışan Burak'ın, Çalımbay ile de bir görüşme yaparak, "Bu maçta mutlaka oynamalıyım. Kendimi iyi hissediyorum. Takımımı zor gününde yalnız bırakmak istemiyorum" diyerek forma istediği belirlendi. Milli yıldız, sosyal medya hesabından da Başakşehir maçını sabırsızlıkla beklediği yönünde paylaşımlarda bulunuyor.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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