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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Muhteşem şölen

    Muhteşem şölen

    Taraftarlar maç başlayınca da bir an olsun durmadı. Gürültülü tezahüratlarıyla adeta yeri göğü inlettiler

    KARADENİZ ekibinin Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya taraftarlar haftalar öncesinden hazırlanmaya başlamıştı. Bordo-mavili renklere gönül verenler sosyal medyadan nasıl bir koreografi yapacaklarına karar verdikten sonra adeta Medical Park Stadı'nda yatıp kalktılar. Gecegündüz çalışan bordo-mavili taraftarların bu emeği dün muhteşem bir görsel şölen olarak sergilendi. Trabzonspor taraftaranın hareketli taka koreografisiyle 2010-11 sezonuna göndermede bulunuldu.

    'EMEK... YÜREK... ALIN TERİ...'
    TRABZONSPOR taraftarının mavibeyaz binlerce karton kullanarak hazırladığı koreografide kaptan Onur Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosu oyuncuları bir takanın içerisinde yer aldı. Bu taka o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açtı. Tribünlerde de "Emek, yürek, alın teri... Sene hep 2011" pankartı açıldı. taraftarının bu hareketli koreografisi yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada diğer tribünlerde bulunan taraftarlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydettiler. Ardından da ayakla alkışlayarak renkdaşlarının emeklerinin hakkını verdiler.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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