Muhteşem şölen
Taraftarlar maç başlayınca da bir an olsun durmadı. Gürültülü tezahüratlarıyla adeta yeri göğü inlettiler
'EMEK... YÜREK... ALIN TERİ...'
TRABZONSPOR taraftarının mavibeyaz binlerce karton kullanarak hazırladığı koreografide kaptan Onur Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosu oyuncuları bir takanın içerisinde yer aldı. Bu taka o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açtı. Tribünlerde de "Emek, yürek, alın teri... Sene hep 2011" pankartı açıldı. Trabzonspor taraftarının bu hareketli koreografisi yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada diğer tribünlerde bulunan taraftarlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydettiler. Ardından da ayakla alkışlayarak renkdaşlarının emeklerinin hakkını verdiler.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:32
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Muhteşem şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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