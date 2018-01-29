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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Koç kesmek istedi Meriç devreye girdi

    Koç kesmek istedi Meriç devreye girdi
    Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi saat 'nden yola çıkan kafilesi bir sürpriz ile karşılaştı. Murat Akaydın isimli bir taraftar özel aracıyla getirdiği koçu, karşılaşmaya kısa bir süre kala kesmek istedi. Ancak bordo-mavililerin genel sekreteri Gençağa Meriç'in, yaptığı görüşme sonrası taraftar koçu kesmekten vazgeçerek, futbolculara başarı dileklerinde bulundu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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