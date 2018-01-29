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    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu kez kazanamadı

    Bu kez kazanamadı
    yönetimindeki , taraftarı önünde ilk puan kaybını yaşadı. Bordo-mavililer Medical Park Stadı'nda daha önce oynadığı 4 maçı da kazanırken, karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Çalımbay'lı Trabzonspor, sırasıyla 'ı 2-1, 'u 4-3, 'u 3-0 ve 'u da 1-0 mağlup etmişti. Fırtına, 5 lig maçından 13 puan çıkarmayı başardı.

    Çalımbay ile Trabzonspor
    16 maç 9 galibiyet 5 beraberlik 2 yenilgi 35 gol attı 13 gol yedi
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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