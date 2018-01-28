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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Kocaman’a karşı üstün

    Kocaman’a karşı üstün

    Bordo-mavililerin hocası , F.Bahçe'nin çalıştırıcısı 'la farklı takımlarla 19 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.

    Söz konusu periyotta Çalımbay'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 9 galibiyet aldı. Kocaman ise 6 kez 3 puan sevinci yaşadı.

    Rıza Çalımbay, evde hiç yenilmedi
    Fırtına, teknik direktör yönetiminde Trabzon'da rakiplerine mağlup olmadı. Bordo-mavililer, 18 Ekim'de, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adamın 100 günlük görev süresi içinde ligde sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu dönemde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek, Medical Park'taki 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı.

    Zafer için savaşacağız
    Teknik direktör Rıza Çalımbay, F.Bahçe sınavının Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğini bildiklerini belirterek, "Galibiyet için savaşacağız. Kazanmak için sahada her şeyini ortaya koyan bir takım göreceksiniz" dedi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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