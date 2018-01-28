Kocaman’a karşı üstün
Bordo-mavililerin hocası Rıza Çalımbay, F.Bahçe'nin çalıştırıcısı Aykut Kocaman'la farklı takımlarla 19 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Rıza Çalımbay, evde hiç yenilmedi
Fırtına, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Trabzon'da rakiplerine mağlup olmadı. Bordo-mavililer, 18 Ekim'de, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adamın 100 günlük görev süresi içinde ligde sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu dönemde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek, Medical Park'taki 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı.
Zafer için savaşacağız
Teknik direktör Rıza Çalımbay, F.Bahçe sınavının Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğini bildiklerini belirterek, "Galibiyet için savaşacağız. Kazanmak için sahada her şeyini ortaya koyan bir takım göreceksiniz" dedi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:06
-
Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
-
Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
-
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Kocaman’a karşı üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.