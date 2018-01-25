Taraftarımız kazanacak
ASBAŞKAN Ahmet Çubukçu, 12 saat içeresinde tüm biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. "Sağduyulu bir şekilde tribünde coşku hakim olacaktır. Futbolcularımız sahada, taraftarlarımız ise tribünde bu maçı koparacaktır" diyen Çubukçu, "İlk yarıda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, galibiyeti kaçırmıştık. Bu kez kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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