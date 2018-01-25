CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kazanacak

    Taraftarımız kazanacak
    ASBAŞKAN Ahmet Çubukçu, 12 saat içeresinde tüm biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. "Sağduyulu bir şekilde tribünde coşku hakim olacaktır. Futbolcularımız sahada, taraftarlarımız ise tribünde bu maçı koparacaktır" diyen Çubukçu, "İlk yarıda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, galibiyeti kaçırmıştık. Bu kez kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftarımız kazanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN