Taraftarımız kazanacak

ASBAŞKAN Ahmet Çubukçu, 12 saat içeresinde tüm biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. "Sağduyulu bir şekilde tribünde coşku hakim olacaktır. Futbolcularımız sahada, taraftarlarımız ise tribünde bu maçı koparacaktır" diyen Çubukçu, "İlk yarıda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, galibiyeti kaçırmıştık. Bu kez kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.